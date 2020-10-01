Продается Fiat: 32 трубы и зеленый (!) плюшевый (!!) салон

А еще он розовый и считается футбольным!

Этот Fiat Multipla Pink находится в Великобритании. Несложно заметить, что над автомобилем поработали, назовем это так. Конечно, возникает вопрос, зачем с ним так? Даже в первоначальном виде Fiat Multipla не пользуется репутацией модели с выдающимся дизайном, но экземпляр, который предлагается для продажи на онлайн-платформе Ebay за 2600 евро, может служить примером дурновкусия.

Наверняка есть люди, которым симпатичен розовый металлик, кому-то, может быть, нравится зеленый плюшевый интерьер, но вот украшение в виде 32 фальшивых выхлопных труб — это уж на очень редкого любителя. Кроме того, у него неоднозначные колесные диски с яркой золотой отделкой и спойлер, который смотрится на машине как корона.

Продавец не без иронии пишет: «Это возможность приобрести поистине уникальный предмет. Multipla находится в технически хорошем состоянии, одобрен TÜV и имеет существенные косметические улучшения». Между прочим, на одометре переднеприводного дизельного автомобиля с механикой 257 000 километров пробега!

Но не удивляйтесь: все дело в том, что этот экземпляр не простой — когда-то он был участником передачи ВВС «Звёзды футбола в самых плохих автомобилях». Так что машина знаменитая — в ней посидели многие...

Выручка от аукциона будет передана благотворительной организации Sport Relief Charity, которая поддержит нуждающихся в Великобритании. Единственная проблема — в Multipla руль расположен справа.