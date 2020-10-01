Пять заменителей Нивы на любой вкус

У популярного внедорожника есть несколько альтернатив, отличающихся либо лучшей проходимостью, либо меньшей ценой, либо вместимостью и комфортом.

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Стоимость Лады Нивы (бывшей Chevrolet Niva) сегодня составляет от 738 тысяч рублей, и за эту сумму можно приобрести внедорожник с несколько другими характеристиками, которые могут оказаться важными для владельца. Но это не значит, что Нива недостойна внимания — это в меру комфортный и недорогой в обслуживании внедорожник.

Эксперты «За рулем» предлагают присмотреться к длиннобазной 5-дверной Ладе 4х4 в максимальной комплектации Luxe. В отличие от Нивы, данный автомобиль на 59 тысяч рублей дешевле (680 900 рублей) и оснащен кондиционером и обогревом сиденья. При этом машина уступает Ниве только в актуальности дизайна. Но благодаря конструкции Лада 4х4 просторнее Нивы, а ее багажник вместительнее. При этом геометрическая проходимость хуже, но не намного.

Lada 4x4

Если автомобиль будет использоваться, в основном, в городе, то нет никакого смысла в постоянном полном приводе с шумной раздаткой. Поэтому можно присмотреться к более комфортным универсалам повышенной проходимости от АВТОВАЗа — слегка подержанной Ладе Весте Кросс или к Гранте Кросс.

Lada Vesta SW Cross

Гранта при этом будет абсолютно новой и с автоматической трансмиссией в максимальной комплектации Luxe, причем за меньшие деньги (690 900 рублей). Альтернативой также мог бы стать подержанный Renault Sandero Stepway, но это, по сути, не универсал, а хэтчбек повышенной проходимости, не имеющий ничего общего с Нивой.

Lada Granta Cross

Но у Рено есть достойная замена — четырехлетний подержанный Дастер, который можно найти с пробегом в пределах от 40 до 80 тысяч километров. При этом машина будет оснащена 2-литровым мотором и автоматом, благодаря чему на ней комфортно ездить и по городу, и по трассе, и по бездорожью. Этот «француз» несколько комфортнее Нивы, вместительнее и надежнее, даже если речь не идет о новом автомобиле. Но он хуже справляется с бездорожьем, и если это важный для вас фактор, то можно присмотреться к УАЗу Патриоту.

Renault Duster

Патриоты за те же деньги, как правило, имеют возраст 2–3 года и пробег от 20 до 60 тысяч километров. Листая объявления, можно подобрать внедорожник с кондиционером, круиз-контролем и навигатором, а также с различными обогревами и даже с камерой заднего вида.

УАЗ Патриот

Расплатой за вместительный салон и уникальные внедорожные качества станет повышенный расход топлива, но если в Ниву рекомендуется заливать бензин АИ-95, то Патриоту достаточно 92-го. Кроме того, перепродать впоследствии УАЗ будет проще, независимо от его возраста и пробега.

Подробнее об альтернативах Лады Нивы и о многом другом — в новом октябрьском номере журнала «За рулем».

Фото: АВТОВАЗ, Renault, УАЗ