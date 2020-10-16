SsangYong погибает, но новый Rexton будет!

Корейская компания назвала дату презентации и представила два тизера внедорожника.

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Корейская компания SsangYong Motors подтвердила, что презентация флагманского внедорожника марки Rexton состоится 4 ноября и пройдет под песню известного в стране певца Лима Ён Вуна «У меня есть Rexton, и я хочу вам рассказать». Автомобиль получит имя All New Rexton, хотя многие сомневаются, о новом ли поколении идет речь или все-таки имеется в виду глубокая модернизация модели.

Компания объявила, что дизайн нового Rexton, который представлен на двух тизерных изображениях, выполнен в цельном и смелом образе, сочетающем «очарование настоящего внедорожника и городскую изысканность».

Мы видим огромную восьмиугольную решетку радиатора с трехмерной кромкой и крупным рисунком внутри и полностью светодиодные тонкие фары. В задней части Rexton также произошли серьезные изменения: на тизере можно рассмотреть новые светодиодные фонари и крупные буквы названия модели.

В оснащении будет предложена новая мультимедийная система с искусственным интеллектом, а среди помощников водителю предложат адаптивный круиз-контроль.

Подробностей о новом SsangYong Rexton нет, но ожидается, что автомобиль получит новый 2,2-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель и 8-диапазонный автомат. При этом внедорожник будет соответствовать новому экологическому стандарту выбросов Euro-6.

Напомним, бренд SsangYong Motor принадлежит индийской корпорации Mahindra & Mahindra, с некоторых пор пытающейся избавиться от него, так как тот приносит одни убытки. В России марка некогда была очень популярна, ее дистрибуцией занимался холдинг Sollers, но она тихо покинула наш рынок.

Тизеры: SsangYong