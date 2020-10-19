Полицейский после работы задержал виновника смертельного ДТП

В тот день он уже закончил работу и возвращался домой.

Старший следователь МВД России по Краснодарскому краю капитан Дмитрий Сербин около 12 часов ночи возвращался домой на личном автомобиле, когда его остановил выбежавший на дорогу мужчина. Он рассказал, что стал свидетелем смертельного ДТП, при этом виновник аварии и его пассажир скрылись с места происшествия. В результате аварии был сбит мотоциклист — он скончался на месте.

Свидетель рассказал Дмитрию приметы мужчин и направление, куда те поехали. Сербин сообщил о ДТП сотрудникам патрульно-постовой службы и, не теряя времени, на своей Ниве начал объезжать соседние улицы. Вскоре он увидел очень похожих по описанию двоих мужчин. Выйдя из машины, следователь предупредил их, что является сотрудником правоохранительных органов, и потребовал остановиться. Мужчины попытались скрыться, тогда он догнал одного из них, завязалась драка. Сербин применил силовой прием и удерживал нарушителя до приезда наряда полиции.

Задержанным оказался 29-летний местный житель, работник автосервиса. Именно он был за рулем внедорожника, который сбил мотоциклиста. Внедорожник был оставлен клиентом в мастерской для ремонта.

За руль нарушитель сел в нетрезвом виде, от медосвидетельствования он отказался, кроме того, ранее уже был лишен прав и привлекался к уголовной ответственности. Ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его приятеля, который был свидетелем угона и наезда, вскоре также задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Только благодаря действиям неравнодушного полицейского преступники были пойманы и понесут наказание.

Эти инспекторы ДПС проявили человеческую отзывчивость и, возможно, этим спасли жизнь женщины с ребенком.



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