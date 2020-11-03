Опрос показал, что большинство водителей при смене резины руководствуются погодой, а при выборе — техническими характеристиками и ценой.

Материалы по теме 14 шиповок для кроссоверов: тест на асфальте

Ориентируются на среднесуточную температуру и осадки при смене шин 78% опрошенных. Из них 24% «переобуваются», когда температура днем составляет 2–4 градуса выше ноля, 19% — когда температура днем достигает 1–0 градусов, 14% — когда она днем снижается до отрицательной, и столько же, когда выпадает первый снег. Это показали результаты опроса, проведенного Авито Авто. Между тем, эксперты рекомендуют менять резину, когда температура днем достигает +4 градусов.

9% респондентов меняют шины, ориентируясь на дату в календаре, из них 36% меняют шины в конце октября или начале ноября, 4% — когда им это порекомендуют родственники или знакомые, а еще 4% ездят круглый год на всесезонной резине.

В 2020 году российские автовладельцы, как и прежде, предпочитают шипованную резину, спрос на нее в октябре составил 74%, остальное пришлось на «липучки». В первую очередь, шипованную резину выбирают в регионах со снежной зимой, а, например, в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в основном, пользуются нешипованными покрышками.

Материалы по теме Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал

При выборе модели зимних шин ориентируются на технические характеристики и цену 59% и 54% опрошенных соответственно. К рекомендациям друзей и знакомых прислушиваются 24% опрошенных, к отзывам на форумах — 21%. Популярность марки важна для 18%, рисунок протектора — для 16%. При выборе изучают советы профильных СМИ 13% респондентов, а 6% принимают решение ориентируясь на обзоры блогеров.

Хранят шины россияне чаще всего в гараже (64%), при этом доля таких меньше в Санкт-Петербурге — 44% и Москве — 45%. Москвичи и петербуржцы чаще других складируют резину на балконе — 16% и 17% соответственно. По России такой вариант выбрали 10%. Шины на даче хранят 9%, дома (в кладовой или на антресолях) — 7%, у родственников и знакомых — 4%, и только 5% арендуют специализированное хранилище.

В опросе, проведенном с 27 сентября по 28 октября, участвовали 10 тысяч респондентов из разных регионов страны.

7 ошибок при смене шин вы найдете здесь.



Фото: Depositphotos