Похвастал своим спорткаром. Неудачно

Автомобиль стоял так долго, что у него отказали тормоза…

Американец из Джорджии, счастливый обладатель коллекционного Chevrolet Corvette 1966 года, решил продемонстрировать любимую «игрушку» парню своей дочери. Сначала даже трудно понять, что происходит. Шикарный спорткар будто бы специально врезается в забор и стену дома.

Впрочем, автор видео все объясняет. Впервые за полгода он вытащил свой Vette из подземного гаража, чтобы сделать крутой вираж. Но когда попытался затормозить, педаль упала в пол, ручник тоже не сработал. Он мысленно прокрутил в голове три варианта: врезаться в машины, припаркованные слева от его подъездной дорожки, снести забор и, скорее всего, окунуться в пруд перед домом, или въехать в стену своего дома. «Я выбрал дом», — написал раздосадованный автовладелец.

Так, «минута славы», которой, впрочем, так и не случилось, обойдется ему в копеечку. Ну а что чувствует этот мужчина, легко себе представить, посмотрев видео.

Видео: YouTube