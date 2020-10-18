Анекдот недели: я завел машину с помощью сейфа!

Вот почему у смарт-ключей столько противников.

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Пользователь сайта Reddit под ником yellayahmar опубликовал несколько снимков с телефона, чтобы показать, что прятать ключи от подростка в XXI веке... недальновидно.

«Папа спрятал мои ключи в свой сейф», — подписал он фото. Понятно, что отец сделал это, чтобы тот не ездил на автомобиле, но не учел, что в наше время, чтобы его завести, необязательно держать ключи в руках. И парень решил проверить, получится ли разблокировать машину самим сейфом, благо он был нетяжелый и ни к чему не привинчен. Про что и снял несколько фоток.

Все дело было в смарт-ключе, который отец упустил из виду. Это устройство позволяет бесконтактно разблокировать и блокировать автомобиль, достаточно лишь к нему приблизиться. И толстые стенки сейфа помехой не стали! Сел в авто вместе с сейфом, попробовал запустить двигатель, и, о чудо, это сработало!

Именно поэтому у смарт-ключей много противников, которые считают их находкой для угонщиков, и, похоже, эти опасения не беспочвенны.

Чем все закончилось, парень не пишет, но проделка с сейфом могла сработать лишь один раз, да и таскать громоздкий ящик все время с собой довольно утомительно. К тому же неясно, что еще мог хранить в сейфе его отец. Вряд ли он его завел только для хранения ключей.

Автопилот не только способен облегчить жизнь водителю, но и подставить его, как в этом случае.



Фото: Reddit