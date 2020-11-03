На АВТОВАЗе рассказали, почему автомобили Lada получаются качественными

Но признали, что еще есть куда стремиться...

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Аффилированный с АВТОВАЗом youtube-канал «На заводе» опубликовал видеоролик, посвященный качеству автомобилей Lada. В видео директор Центра удовлетворенности потребителей Александр Сумкин рассказывает о том, что современное качество — это способность продукта удовлетворять всем ожиданиям клиента. Чтобы обеспечить эту способность, нужно начинать работать над качеством уже на этапе проектирования.

Специалист по качеству находится в команде каждого вазовского проекта с самого начала. Он выполняет две роли: методическую (предлагает новые инструменты, которые могли бы повысить качество разработки) и координационную (собирает все результаты на каждой вехе проекта), отмечает Максим Саржин, главный инженер семейства Xray/Largus.

За последние десять лет количество дефектов в автомобилях Lada сократилось на порядок (т.е. в десять раз), говорит директор по качеству новых проектов Владимир Новиков. Но есть куда улучшаться, и в этом должна помочь инструкция V3P — с ней продукты будут разрабатываться быстрее, менее затратно и с более высоким качеством.

Если раньше АВТОВАЗ, в основном, опирался на испытания реальных прототипов (так называемую физическую валидацию), то теперь большая часть тестов перенесена в цифровую сферу — то есть о проблемах узнают гораздо раньше, на этапе проектирования. Запускающиеся в ближайшем будущем модели, заключает Новиков, по качеству будут значительно лучше.

Ближайшая новинка под брендом Lada — это обновленное семейство универсалов и фургонов Largus FL, которое, по последним неофициальным данным, должно стартовать в серии в феврале 2021 года.

Видео: Youtube, канал На заводе