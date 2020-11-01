ФНС неверно рассчитала налог на авто. Попали тысячи!

Речь о налоге на роскошные автомобили. Тысячи владельцев получили уведомления с повышенным транспортным налогом, хотя их машина стоила меньше 3 млн рублей.

Материалы по теме Роскошных машин с повышенным налогом стало больше на семь

Действующим налоговым законодательством для автомобилей стоимостью более 3 млн рублей и возрастом не старше трех лет установлены повышенные ставки налога — начисление суммы налога производится с повышающим коэффициентом. Однако в этом году круг тех, кому начислен повышенный транспортный налог, заметно расширился, выяснило интернет-издание «Октагон».

Тысячи автомобилистов по всей стране, кто приобрел машины за 2–2,5 млн рублей, начали жаловаться, что тоже получили уведомление с требованием заплатить налог по повышенной ставке. Выяснилось, что налоговики принимают во внимание «среднюю стоимость» модели, хотя ценовой разброс ее комплектаций может быть очень большой. Перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, ежегодно составляется Минпромторгом России на основании рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей.

Но в ФНС при начислении имущественных налогов используют сведения об объектах собственности и их владельцах, предоставленные регистрационными органами (подразделения ГИБДД МВД России), а также иными органами (организациями), уполномоченными на взаимодействие с налоговиками. А в базе ГИБДД, откуда они берут сведения, не указаны названия комплектаций, часто они отсутствуют и в договорах купли-продажи, и в актах приема-передачи, которые подписывают покупатели в автосалонах. Критичный ценовой разброс можно обнаружить у ряда моделей, например, стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser Prado варьируется от 2,6 до 4,7 млн рублей в зависимости от комплектации, Mitsubishi Pajero Sport — от 2,6 до 3,5 млн рублей и т. д.

Юристы отмечают, что гражданину в случае такой ошибки достаточно предоставить в налоговую договор купли-продажи, в котором указана реальная цена автомобиля. Налоговики обязаны провести расследование и пересчитать сумму.

Впрочем, в ФНС признали, что в системе произошел сбой, его намерены устранить в ближайшее время, сообщает evo-rus.com. Тем, кто получил неправильные данные, следует не торопиться и дождаться автоматического перерасчета. До декабря еще есть время.

На данный момент в список «роскошных» машин входит 1300 моделей, среди которых много автомобилей совершенно не премиальных марок.



Фото: Depositphotos