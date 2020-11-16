Не спать! Водителям автобусов наденут «браслеты»

Минтранс разрабатывает новый стандарт контроля состояния водителей. Срок завершения проекта — июнь 2021 года.

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Сон за рулем — одна из самых распространенных причин аварий, на нее приходится до 20% всех ДТП. Существует несколько инженерных решений, которые позволяют выявлять сонное состояние водителя — это и противосонные кепки, и устройства, следящие за движениями глаз, и устройства, отмечающие нехарактерное поведение водителя и т. д. В России собираются внедрять устройства, одобренные союзом «Нейронет» и созданные в рамках проекта «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

Разработкой национального стандарта, устанавливающего требования к таким системам, занимается Минтранс, и с 2021 г. водителей пассажирских автобусов, а возможно, и такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем, стало известно «Ведомостям». Что касается автобусов, то предполагается установить обязательный контроль за состоянием водителя на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми мест.

В «Нейронете» предложили браслет на руку, работающий с применением методов электромиографии, бесконтактный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга человека и софт с искусственным интеллектом на базе камеры, контролирующей состояние водителя. Эти три элемента могут использоваться как вместе, так и по отдельности.

В Москве с 2018 года внедрена система контроля состояния водителей «Антисон», использующая камеру с инфракрасной подсветкой, на которую было много жалоб со стороны водителей Мосгортранса в Роспотребнадзор. Водители новшеством недовольны, так как камера доставляет дискомфорт глазам. Однако в Мосгортрансе слушать их не стали, посчитав, что внедрение системы существенно — на 24% снизило аварийность за 9 месяцев этого года (к АППГ).

Разработка нового стандарта сейчас находится в завершающей стадии: определение характеристик устройств запланировано не позднее первого квартала 2021 года.

«За рулем» обратился в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова с просьбой оценить, насколько эффективно будет использование такой системы. Комментарий опубликуем чуть позже.

Три года назад отечественная компания «НейроТонус» представила модный аксессуар с функцией контроля за усталостью водителя.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС