76% водителей много знают про «китайцев»

Самыми известными марками у нас оказались Chery, Lifan и Geely.

Материалы по теме Китайцы построят еще один автозавод в России

Компания Romir провела опрос, и выяснилось, что 24% автомобилистов ничего не смогли рассказать о китайских брендах и даже не вспомнили названия марок. Остальные поделились знаниями. Так, первыми марками, которые пришли людям на ум, оказались Chery (30%), Lifan (21%) и Geely (18%).

20% путают корейских, японских и китайских автопроизводителей, ошибочно считая их китайскими.

7% среди тех, кто назвал марку Chery, ассоциируют бренд с моделью Chery Tiggo. 49% отметивших бренд Great Wall ассоциируют марку непосредственно с моделью Hover. О бренде лучше всего осведомлены жители Центрального федерального округа (15% против 8% по всей России). Марку Great Wall смогли вспомнить 8% опрошенных, FAW — 4%, Changan — 3%, Foton — 2%, BYD — 2% и Dongfeng — 1%.

Однако при этом среди владельцев китайских автомобилей нет тех, кто категорически недоволен ими. 83% владельцев довольны полностью или почти полностью. Если сравнивать удовлетворенность китайскими брендами с основными конкурентами на рынке, то полностью довольны 58% владельцев брендов-конкурентов против 42% владельцев машин китайских концернов. В расчете оценки удовлетворенности рассматривали следующие марки: Hyundai, Renault, Kia, Mitsubishi и Volkswagen.

Китайские автомобильные бренды постепенно занимают некоторую нишу на российском рынке, но опрос показал, что популярность их еще невысокая. Но владельцы при этом относительно довольны.

В исследовании участвовали 680 автовладельцев России от 18 до 60 лет и старше.

Согласно статистике AEB, на сегодняшний день в России продаются автомобили 10 китайских брендов, хотя не все из них одинаково успешно. Так, в пятерку самых популярных входят Geely (11 757 машин продано с января по октябрь; +62% к предыдущему году), Haval (13 251 шт.; +55%), Chery (7855 шт.; +60%); Changan (5589 шт.; 226%) и FAW (2205 шт.; +97%). Продажи марок Lifan, DFM, Brilliance, Foton и Zotye несущественны. Бренды GAC и JAC данные статистики в ассоциацию пока не подают, и какие у этих брендов продажи, судить сложно.

Ответ на вопрос, почему отношение россиян к автомобилям китайских марок в последнее время поменялось, вы найдете тут.



Фото: Depositphotos