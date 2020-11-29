Австрийцы решили переименовать место жительства.

Небольшая деревня Fucking в Верхней Австрии расположена в нескольких километрах от немецко-австрийской границы недалеко от Бургхаузена (Бавария). Из-за своего географического названия ее население численностью 106 человек всегда было объектом насмешек. Таблички с названием места регулярно воровали заезжие автомобилисты, да и вообще сюда организовалось паломничество туристов, особенно англоязычных. Они специально арендуют машины только ради того, чтобы приехать и сфотографироваться под табличкой с названием деревеньки. Многие при этом принимают непристойные позы, а фото потом размещают в соцсетях.



Местным эта «слава» порядком надоела, и они проголосовали за переименование деревни. Не кардинальное, а просто с другим написанием, отличным от английского обсценного термина. Уже решено, что в начале 2021 года Fucking станет Fugging, на это уже выделен бюджет, и прошли все согласования. Любопытно, что написание изменится, а звучание — практически нет.

«Да, я могу подтвердить, что переименование состоится», — прокомментировала информацию мэр Тарсдорфа, к которому относится деревня Fucking, Андреа Хольцнер, но не пожелала больше обсуждать эту тему: мол, слишком много вокруг нее шумихи.

Между прочим, исторически название Fucking не имеет ничего общего с английским ругательством. Впервые оно упоминается в историческом документе 1070 года, и, вероятно, происходит от имени местного землевладельца Адальперта фон Фукингена, который жил здесь в 11 веке. По другим сведениям, основал поселение еще в 6 веке баварский дворянин по фамилии Fuko. Правда, неизвестно, когда в название вкралась ​​буква «c», что сделало слово идентичным всемирно известному ругательству.

Не все решения, которые принимают чиновники, оказываются удачными. Бесславно завершился путь поющей дороги, расположенной в одной из голландских провинций.



Фото: соцсети