450 000 руб. за мастерство: приз водителю КАМАЗа (видео)

На эти деньги он собирается купить внуку гоночный карт.

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Водитель торгово-финансовой компании «КАМАЗ» Петр Иванов из Набережных Челнов получил 450 000 рублей, мастерски управляя КАМАЗом.

Такая сумма досталась челнинцу в качестве призовых — он занял первое место в категории «до 10 тонн» и второе место «более 10 тонн» в конкурсе профмастерства, организованном НИИАТ (Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта).

Конкурс проходил в Симферополе, на площадке старого терминала аэропорта и собрал лучших водителей из 25 городов России. Общий призовой фонд соревнования составил 1 млн рублей. Состязания длились три дня и включали в себя проверку знаний ПДД, общей теоретической подготовки и навыков вождения.

Борьба была серьезной, потому что программа получилась довольно сложной. Например, одно из состязаний называлось «хрупкий груз»: нужно было пройти трассу на грузовике, в кузове которого стоял открытый контейнер с водой. Выигрывал тот, кто прошел трассу с минимальными потерями.

Выигранную сумму Петр Иванов собирается потратить на приобретение гоночной техники. «Я помогу внуку, он у меня занимается картингом, участвует в республиканских и российских соревнованиях. Так что есть куда вложить деньги», — сказал победитель.

В кадрах видео с соревнований мы видим новый магистральный тягач с кабиной K5 — на нем стоит автоматическая трансмиссия, о работе которой камазовцы недавно подробно рассказывали.

Видео: Youtube, канал ПАО «КАМАЗ»