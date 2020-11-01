50 лет спустя: вторая жизнь «ушастого» Запорожца (видео)

Автомобиль на удивление хорошо сохранился — и поэтому был успешно восстановлен до идеального состояния.

Кто-то занимается тюнингом и кастомайзингом образцов старого советского автопрома, а кто-то предпочитает их бережно реставрировать. По второму пути пошел пользователь Drive2 под ником Leo Leo, решив дать новую жизнь автомобилю ЗАЗ-966 Запорожец.

Надо сказать, что реставрация «жужиков» гораздо менее распространена, нежели восстановление респектабельных Волг, стильных Москвичей или щеголеватых Жигулей — и тем ценнее такие проекты. Машина 1970 года выпуска, все эти годы находившаяся в регулярной эксплуатации, хоть и выглядела прилично для своего возраста, подверглась тотальному ребилду: пескоструй и перекраска кузова, восстановление хромированных деталей (коих на Запорожцах было немало), переборка двигателя и трансмиссии.

В итоге хозяин получил законченный канонический облик, который позволяет смело сказать, что Запорожец — это красиво. И немного поностальгировать по ушедшим временам. Тут в тему будет и саундтрек к видео — прекрасная подборка песен The Doors.

А в Москве восстановили «в идеал» другой интересный автомобиль из 1970-х — армейский УАЗ-469.

Видео: Youtube, канал Leo Leo