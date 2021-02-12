Дилеры рассказали о ценах на новые Lada Largus

Информация пока неофициальная, но, согласно ей, цена автомобиля плавно приближается к миллиону рублей.

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Обычный Largus в комплектации «Люкс» получит ценник в 907 тысяч рублей, а семиместный вариант Largus Cross в максимальной комплектации обойдется в 993 тысячи рублей, сообщил паблик AvtoVAZ News ВКонтакте со ссылкой на источник в дилерском центре Lada.

Информация неофициальная, она лишь дает представление о новых расценках.

Цены на текущий пятиместный Largus (1.6 л, 8 клапанов, 87 л.с., 5МТ) в комплектации Standard начинаются от 694 900 рублей, а семиместный вариант в топовом исполнении Quest (1.6, 16 кл.; 106 л.с., 5МТ) обойдется в 897 900 рублей.

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Впрочем, удивляться не приходится, обновленный Largus — вполне современный автомобиль, у него два парктроника, камера, мультимедийная система и много другого оснащения.



Фото: AvtoVAZ News