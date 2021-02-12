Дилеры рассказали о ценах на новые Lada Largus — журнал За рулем

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Дилеры рассказали о ценах на новые Lada Largus

Информация пока неофициальная, но, согласно ей, цена автомобиля плавно приближается к миллиону рублей.

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Обычный Largus в комплектации «Люкс» получит ценник в 907 тысяч рублей, а семиместный вариант Largus Cross в максимальной комплектации обойдется в 993 тысячи рублей, сообщил паблик AvtoVAZ News ВКонтакте со ссылкой на источник в дилерском центре Lada.

Информация неофициальная, она лишь дает представление о новых расценках.

Цены на текущий пятиместный Largus (1.6 л, 8 клапанов, 87 л.с., 5МТ) в комплектации Standard начинаются от 694 900 рублей, а семиместный вариант в топовом исполнении Quest (1.6, 16 кл.; 106 л.с., 5МТ) обойдется в 897 900 рублей.

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Фото: AvtoVAZ News

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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