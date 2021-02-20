Geely готовит большой и мощный кроссовер

Автомобиль, который станет конкурентом, например, Kia Mohave и Hyundai Palisade, появится в этом году.

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Новая модель Geely пока носит рабочее название KX11. Автомобиль выглядит по-европейски. У него узнаваемая решетка радиатора, стреловидные светодиодные фары, огромный капот и такой же большой сдвижной люк в покатой крыше. Дизайн отличается спокойными линиями, без спортивной нервозности.

Ранее в компании говорили о том, что новая модель будет построена на платформе CMA, которая лежит в основе Polestar 2, Volvo XC40 и ряда других автомобилей компаний Geely и Lynk & Co.

Производство кроссовера начнется в третьем квартале 2021 года и, как сообщается, он будет оснащаться 2-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем мощностью 238 л.с. и 350 Нм. Также машину можно будет купить с гибридной установкой, в основе которой 1,5-литровый 3-цилиндровый турбированный мотор. Мощность этого варианта составит 258 л.с. и 415 Нм.

Мировая премьера Geely KX11 может состояться на автосалоне в Шанхае в апреле.

Если вам интереснее кроссоверы более компактных размеров. то предлагаем вам узнать больше о модели Geely Tugella.

Фото: Geely