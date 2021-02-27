Этот запах нового автомобиля... 20 минут, и вы отравлены

Особый запах, который так приятно вдыхать, оказался не таким безобидным, как все думают.

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Запах нового автомобиля — это смесь паров химикатов, исходящих из тканей, пластиков и клея. Он настолько приятен, что даже выпускаются освежители воздуха, пахнущие как новый автомобиль. Однако новое исследование показало, что злоупотреблять ароматом не стоит.

Исследование было проведено Калифорнийским университетом в Риверсайде (США). Ученые решили выяснить, какова концентрация канцерогенов в салоне нового автомобиля и как они воздействуют на пассажиров. Во внимание принималась продолжительность поездок.

Было обнаружено, что воздействие этих химикатов, в основном бензола и формальдегида, в большинстве случаев превышает уровень, который калифорнийские органы здравоохранения считают безопасным. Чтобы появились симптомы отравления, нужно провести в салоне машины всего 20 минут. При этом, согласно другим исследованиям, бензол и формальдегид в этом случае на 10% увеличивают риск образования рака.

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Стоит отметить, что не все канцерогены приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья. Все зависит от дозы и от того, насколько часто человек подвергается его воздействию. Однако остается вопрос: как можно снизить опасность воздействия канцерогенов на наши организмы? Поскольку отказ от автомобиля — не выход, то необходимо заменить эти химические вещества на менее вредные.

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Фото: Sinitta Leunen / Unsplash