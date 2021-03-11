Новые JAC: дизайн красивый, а как с оцинковкой? Ответ производителя

Кузова кроссовера JAC S7 и лифтбека JAC J7 обрабатываются по единой схеме.

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Российское представительство компании JAC разъяснило, какую обработку проходят кузова кроссовера JAC S7 и лифтбека JAC J7 в процессе производства. Ресурс «Китайские автомобили» приводит ответы представительства бренда на многочисленные вопросы по этой теме. Напомним, обе модели для России производятся по полному циклу на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.

На JAC J7 применяются оцинкованные кузовные панели — крылья, двери до рамок. Остальные детали обрабатываются с помощью катафорезного грунтования. То же самое касается и JAC S7 — оцинковка по рамки дверей», — сообщили в российском офисе марки.

Сборочный конвейер «СарыаркаАвтоПром», Костанай

Не уточняется, идет речь об одностороннем цинковании или же о двухстороннем, как, к примеру, на ряде кузовных деталей внедорожника Niva Travel. Отметим, что недавно представленный лифтбек JAC J7 оснащается бензиновым турбомотором мощностью 137 л.с., работающим в паре с механикой или вариатором; цены лежат в диапазоне от 959 000 до 1 189 000 рублей.

У кроссовера JAC S7 также 1.5 турбо, но отдача составляет 150 л.с., в качестве трансмиссии установлен робот с двумя сцеплениями (привод — только передний), а цены — от 1 449 900 до 1 749 000 рублей.

Фото: «СарыаркаАвтоПром»