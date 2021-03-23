Блогер проехался на капоте машины под дорожными камерами

Штраф пришел только за нарушение скорости...

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На сознательное нарушение правил дорожного движения пошел пользователь социальной соцсети Instagram Динар Каюмов из Казани. В своем аккаунте он выложил видео, на котором едет на крыше автомобиля с таким расчетом, чтобы его засекла дорожная камера.

«Пятьсот рублей за одну фотку? А фотки точно бомбочка получатся?» — как бы спрашивает у дорожной камеры Каюмов в начале ролика, имея в виду фиксируемое нарушение скоростного режима. В результате поездки на капоте BMW гражданину Каюмову действительно пришли постановления с двумя фотографиями (скриншоты включены в ролик), которыми он остался доволен: «Фотки бомба, честно говоря. Кто хочет такую же? Могу прокатить», — подписал видеосюжет автор.

При разрешенной скорости в 60 км/ч автомобиль двигался на 108 км/ч, что означает штраф минимум 1000 рублей, но при оплате в первые 20 дней после вынесения постановления сумма, как известно, уменьшается вдвое. Отметим, однако, что если бы за поездкой наблюдал инспектор, участники ролика могли бы быть привлечены к ответственности и по другим нарушениям. В частности, за перевозку людей вне кабины автомобиля (1000 рублей) и за создание угрозы безопасности дорожного движения (вплоть до лишения прав на 3 года).

А если примут новую редакцию КоАП (условная дата — конец 2021 года), то и подобные нарушения скорости будут бить по карману гораздо сильнее: за превышение на 40–60 км/ч планируют штрафовать на 4000 рублей.

Видео: YouTube/World of Motors