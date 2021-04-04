Автомобиль построен на базе самого мощного Mercedes-Benz Sprinter.

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Польский производитель кузовов Kegger решил преподнести Sprinter запоздалый подарок к 25-летию и выпустил специальную серию эвакуатора. По логике, будет 25 экземпляров этой версии.

Получивший название Sprinter Petronas Edition и оформленный в стиле Формулы-1, эвакуатор построен на базе самой мощной версии Sprinter, оснащенной 190-сильным 3-литровым турбодизелем V6. Крутящий момент в 440 Нм передается на задние колеса через 7-ступенчатую автоматическую коробку передач. И это один из немногих эвакуаторов, оснащенных пневмоподвеской.

У автомобиля оригинальный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и спойлером. Темная решетка радиатора и черные 18-дюймовые легкосплавные диски с тонкой контрастной голубой полосой завершают образ.

В салоне неожиданно комфортно для эвакуатора. Кожа-алькантара с зеленой прострочкой не только на сиденьях, но даже на приборной панели и дверных картах. Кроме того, кабина получила дополнительную звукоизоляцию и мощную аудиосистему.

Стоимость Sprinter Petronas Edition составляет 125 000 евро, или 11,2 млн рублей в переводе на наши деньги.

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Фото: Kegger