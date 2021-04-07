Известно, когда обновленный Jeep Compass будет в России

Компания Jeep представила обновленный Compass для европейского рынка, в России автомобиль появится чуть позже, в январе 2022 года.

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Compass — первый внедорожник Jeep, представленный компанией в Европе уже в составе группы Stellantis. Автомобиль был разработан с учетом предпочтений европейских водителей, особое внимание уделено качеству отделки и системам помощи водителю.

У автомобиля обновлен бампер, стали уже фары, колодцы противотуманок приобрели иную форму, но в целом дизайн изменился несильно.

Больше новаций в салоне: появилась цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система Uconnect 5 с 8,4- или 10,1-дюймовым сенсорным экраном. Экран в центральной части передней панели установлен теперь выше, чтобы водитель не отвлекался от дороги.

Моторная гамма дополнена 1,3-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, мощностью 130 или 150 л. с., агрегатированным с механической коробкой передач или роботом. Также теперь Compass оснащается подключаемым гибридным приводом для движения на электротяге. Подключаемый гибридный привод доступен в двух вариантах мощности — 190 и 240 л. с. Гибридные версии оснащаются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Всего же на выбор предлагают пять разных силовых агрегатов — два бензиновых, дизельный и подключаемый гибридный, три коробки передач (6-ступенчатая механическая, роботизированная с двумя сухими сцеплениями или 6-ступенчатая автоматическая), а также передний или полный привод.

Новый Compass — первый автомобиль Jeep на европейском рынке, который оснащается автопилотом второго уровня в стандартной комплектации. Среди функций помощи водителю он предлагает системы распознавания дорожных знаков, интеллектуального регулирования скорости, контроля усталости водителя, автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов и систему помощи при движении по автомагистрали, в которую входит адаптивный круиз-контроль с системой удержания автомобиля по центру полосы.

Compass доступен в пяти комплектациях: Sport, Longitude, Limited, S и Trailhawk (будет позже). В Германии цены на новинку стартуют от 26 400 евро (2 438 370 руб.), а за самую дорогую из представленных комплектаций S просят от 37 400 евро (3 454 357 руб.). В России обновленная модель появится лишь через год. Сейчас за текущий Компас просят от 2 900 000 до 3 180 000 рублей.

Также стало известно, почему Jeep отказался от своего логотипа на некоторых новинках.



Фото: Jeep