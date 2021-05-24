Какой у вас телефон? От этого зависит выбор автомобиля

Если ранее многие автопроизводители могли полагаться на «лояльность к бренду» своих клиентов, то теперь им нужно перестраиваться — мы совсем иначе стали выбирать автомобили при покупке.

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На решение о покупке автомобиля гораздо больше влияют другие факторы, нежели бренд или имидж марки, выяснили исследователи цифровой ассоциации Bitkom.

Все больше людей считают важным фактором совместимость пользовательского интерфейса в кабине автомобиля с интерфейсом их смартфона. 69% опрошенных рассматривают этот критерий при покупке машины, а три года назад этот показатель составлял лишь 55%.

И только 65% при выборе автомобиля обращают внимание на его марку.

Раньше любой, кто когда-либо водил, например, Mercedes-Benz или BMW, часто оставался верен бренду, когда покупал другой автомобиль. То же самое верно и для других марок: водители Opel редко переключались на конкурента Ford, а автомобилисты-франкофилы, которым нравился комфорт и дизайн моделей из Франции, обычно не рассматривали «немцев».

Но теперь все больше покупателей считают совместимость пользовательского интерфейса в кабине с их собственным смартфоном гораздо важнее, чем в предыдущие годы.

Особенно это касается молодых водителей в возрасте до 29 и от 30 до 49 лет — совместимости своего автомобиля со смартфонами придают значение 80% и 78% из них соответственно.

Происходит это потому, что для многих людей смартфон стал играть центральную роль в организации повседневной жизни.

«Любой, кто хранит свои контакты на смартфоне, например, хотел бы легко использовать их в машине, а те, кто заранее спланировал маршрут из дома, хотят, чтобы навигация в автомобиле сразу отображалась на экране», — комментирует результаты исследования руководитель отдела цифровой трансформации Bitkom Кристофер Майнеке.

Однако «традиционные ценности» также остаются в списке определяющих факторов. Безопасность транспортного средства волнует 98% опрошенных, удобство и комфорт — 92%, цена покупки — 90%.

Далее в порядке запросов клиентов находятся навигационные сервисы, уже интегрированные в автомобиль — 87%, и современные системы помощи водителю, такие как парковочный ассистент или ассистент движения в пробке — по 84%. Для 79% участников опроса важным параметром принятия решения является то, оснащено ли транспортное средство двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем.

В середине списка критериев находится дизайн автомобиля — 75% отметили этот показатель как важный, за ним следует мощность двигателя — 71%.

64%, кто интересуется автомобилями, связывают свое решение с возможностью господдержки (скидки на электромобили).

Важное значение покупатели придают онлайн-обновлениям программного обеспечения автомобиля без посещения мастерской, а также новым услугам, таким как информирование о дорожном движении на основе связи между автомобилями. За это проголосовало по 63%.

Доступ в интернет для развлекательной системы также важен для еще 58%. Около 37% ценят доступность технологий для автоматизированного вождения.

В телефонном опросе цифровой ассоциации Bitkom участвовали более тысячи жителей Германии старше 16 лет.

Как испытывают системы безопасности, смотрите на видео.



Фото: Mercedes-Benz