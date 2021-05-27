Комплектации Kia Mohave обновились и подорожали

Цены на обновленный внедорожник 2021 модельного года составляют от 3 759 900 до 4 179 900 рублей.

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С сегодняшнего дня во всех дилерских центрах бренда на территории России начались продажи рамного внедорожника Kia Mohave в обновленных комплектациях 2021 модельного года. Дополнения получили все три версии модели (Luxe, Prestige и Premium).

Во всех комплектациях изменены настройки задних амортизаторов, что позволило повысить комфорт для задних пассажиров, улучшена шумоизоляция дверей, багажника, колесных арок, установлены двойные стекла передних дверей. Вместо подвесной педали газа с 2021 модельного года предлагается более эргономичная напольная.

Расширены возможности ассистента поддержания движения в полосе: система может распознавать не только разметку, но и границу полотна дороги. Автомобиль также дополнила новая система напоминания о пассажирах на задних сиденьях.

В начальной комплектации Luxe Mohave теперь оснащен адаптивным круиз-контролем и более продвинутой системой предотвращения фронтальных столкновений, которая способна распознавать не только автомобили, но и велосипедистов, а регулировать рулевую колонку по высоте можно при помощи электропривода. Добавлена регулировка руля по вылету (также с электроприводом). Предусмотрена память настроек зеркал, рулевой колонки и водительского сиденья. Ранее все это было доступно лишь начиная с комплектации Premium.

Цена версии Luxe теперь составляет 3 759 900 рублей (+110 тыс. рублей к той, что предлагалась ранее).

Комплектация Prestige теперь оснащается и системой кругового обзора SVM c четырьмя камерами. За нее теперь просят 3 959 900 рублей (+150 тыс. рублей ).

В максимальной комплектации Premium внедорожник получил системы предотвращения столкновения при повороте на перекрестке и предотвращения столкновения со встречным автомобилем при перестроении. Впервые на автомобилях Kia в России применена система активной помощи при объезде препятствия. Более современной стала графика проекционного дисплея, а сам дисплей получил увеличенную диагональ 10 дюймов.

Обойдется комплектация Premium теперь в 4 179 900 рублей (+70 тыс. рублей).

Напомним, в России автомобиль оснащается 3-литровым дизельным мотором V6, мощностью 249 л.с. и 8-диапазонной гидромеханической автоматической коробкой.

Продажи обновленного внедорожника Kia Mohave стартовали в России в ноябре прошлого года.

Фото: Kia