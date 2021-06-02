АВТОВАЗ отказался от скидок по трейд-ин: проверили слух

В начале июня в некоторых СМИ начали появляться сообщения об отказе АВТОВАЗа продавать автомобили со скидками по системе трейд-ин.
Напомним, АВТОВАЗ публикует все действующие в данный момент акции и скидки на отдельной странице своего официального сайта, и ранее там можно было найти сумму скидки, которую получал клиент при покупке определенной модели Lada, если сдавал дилеру свой собственный автомобиль с пробегом. Сейчас на этой странице действительно нет опции «трейд-ин» ни для одной модели.
«За рулем» обратился за комментарием в пресс-службу АВТОВАЗа, и нам пояснили, что сейчас действует программа Lada Selection для лояльных клиентов, по которой скидка предоставляется тем, кто приобретает новый автомобиль Lada в обмен на старый. Если вы владеете машиной иной марки, то получить скидку по трейд-ин при покупке новой модели Lada у вас не получится.
Для тех, кто задумается над сменой старой Лады на новую, есть несколько условий, они перечислены на сайте Lada.ru в разделе «Акции»: вашему автомобилю марки Lada должно быть менее 4 лет, пробег — менее 80 000 км, пройдено минимум два ТО с отметками в сервисной книжке, автомобиль не был в ДТП, связанных с нарушением геометрии кузова, а также юридически чист.
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Фото: Владимир Гердо/ТАСС