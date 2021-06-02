АВТОВАЗ отказался от скидок по трейд-ин: проверили слух

Раздел со скидками на официальном сайте действительно пустует. Однако скидка все же есть — правда, не для всех.

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В начале июня в некоторых СМИ начали появляться сообщения об отказе АВТОВАЗа продавать автомобили со скидками по системе трейд-ин.

Напомним, АВТОВАЗ публикует все действующие в данный момент акции и скидки на отдельной странице своего официального сайта, и ранее там можно было найти сумму скидки, которую получал клиент при покупке определенной модели Lada, если сдавал дилеру свой собственный автомобиль с пробегом. Сейчас на этой странице действительно нет опции «трейд-ин» ни для одной модели.

«За рулем» обратился за комментарием в пресс-службу АВТОВАЗа, и нам пояснили, что сейчас действует программа Lada Selection для лояльных клиентов, по которой скидка предоставляется тем, кто приобретает новый автомобиль Lada в обмен на старый. Если вы владеете машиной иной марки, то получить скидку по трейд-ин при покупке новой модели Lada у вас не получится.

Теперь со скидкой в 15 000 рублей по трейд-ин можно купить любую новую Ладу. Только сдать дилеру тоже нужно непременно машину марки Lada

Для тех, кто задумается над сменой старой Лады на новую, есть несколько условий, они перечислены на сайте Lada.ru в разделе «Акции»: вашему автомобилю марки Lada должно быть менее 4 лет, пробег — менее 80 000 км, пройдено минимум два ТО с отметками в сервисной книжке, автомобиль не был в ДТП, связанных с нарушением геометрии кузова, а также юридически чист.

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС