АВТОВАЗ снова поднял цены на ТО

В этот раз подорожание услуг сервиса не столь серьезное. Но шестое ТО у Ларгуса — уже дороже 32 тысяч.

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Волжский автозавод снова поднял рекомендованные цены на техническое обслуживание автомобилей Lada в сервисных центрах. Ресурс Лада.Онлайн обращает внимание, что до этого АВТОВАЗ обновлял цены на ТО всего месяц назад. На АВТОВАЗе отметили, что официальный сайт Lada недавно пережил обновление, в связи с чем могут наблюдаться неточности.

Однако в цело картина вырисовывается такая: рекомендуемые максимальные цены на техобслуживание действительно выросли — на набольшую сумму, около 500 рублей. Источник указывает, что эту информацию взялись подтвердить два дилерских центра. По словам представителей дилерской сети, основная причина пересмотра расценок — повышение цен на расходники и масло.

Таким образом, рекомендуемая максимальная цена (дилер может поставить цену ниже, но не выше) ТО-1 на Lada Granta теперь составляет 8400 рублей, а ТО-6 — 18300 рублей. Для владельца Весты первый заезд на техобслуживание обойдется в 9100 рублей, а шестой — в 27200 рублей. Для Ларгуса ТО-1 оценено в 8300 рублей, а ТО-6 — в 32200 рублей.

В начале июня пересмотр цен на ТО был более серьезным, в масштабах нескольких тысяч рублей, а с 1 июля АВТОВАЗ поднял цены и на новые автомобили.

Фото: АВТОВАЗ