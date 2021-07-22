VW начал продажи в России нового внедорожного кемпера

Стоит автомобиль недорого для своего класса домов на колесах - от 2 620 800 рублей.

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Внедорожная версия Volkswagen Caddy PanAmericana имеет увеличенный на 15 мм дорожный просвет и особый пластиковый обвес. Автомобиль предлагается только с короткой колесной базой, 1,6-литровым двигателем MPI мощностью 110 л.с. и 6-ступенчатой механикой. Тем не менее, это самая дорогая версия Caddy, которая стоит от 2 620 800 рублей.

«Каблучок» оснащен светодиодными фарами и фонарями, шестью подушками безопасности, цифровой приборной панелью, 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, обогревами лобового стекла и форсунок стеклоомывателя и двухзонным климат-контролем.

Также в автомобиле есть диван-кровать, а среди аксессуаров предлагается палатка, устанавливаемая сзади автомобиля и расширяющая его внутреннее пространство, и выдвижная кухня.

В скором времени собственный кемпер появится и у УАЗа.

Фото: Volkswagen