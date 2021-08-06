У Хонды появился седан за 620 000 рублей — журнал За рулем

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У Хонды появился седан за 620 000 рублей

Продажи автомобиля под названием Honda Amaze начнутся в середине августа.

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К сожалению, этот автомобиль не предназначен для российского рынка и продается исключительно в Индии, где и производится. Модель уже успела обновиться. Дизайнеры слегка изменили переднюю часть Honda Amaze и добавили комфорта в салоне.

Индийское подразделение Хонды опубликовало тизер седана. Несмотря на свои небольшие габариты, автомобиль выглядит пропорционально и мог бы пользоваться успехом и в нашей стране, тем более при цене от 620 000 рублей — именно столько он стоит в Индии: 628 тысяч рупий.

Оснащается Honda Amaze двумя двигателями на выбор. Это 1,2-литровый бензиновый мотор и 1,5-литровый турбодизель. Работают моторы в паре с механической коробкой передач или вариатором.

Фото: Honda

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