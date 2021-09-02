Очевидцы аварии толпой перевернули микроавтобус и помогли выбраться людям

Момент замечательного единения людей попал на видео.

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В Омске в среду вечером 44-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, выехала на перекресток на красный и врезалась в маршрутный автобус ГАЗель, который от удара перевернулся набок. В момент столкновения в салоне ГАЗели было 12 пассажиров. На помощь быстро собрались очевидцы — прохожие и автомобилисты, которые проезжали мимо места ДТП. Сначала они помогли выбраться пострадавшим (таких оказалось трое), а затем дружно вернули маршрутку в обычное состояние.

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором горожане дружной толпой из примерно 20 человек переворачивают микроавтобус.

По данным полиции, в результате аварии пострадало восемь человек, из них троих пассажиров направили в больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Водителя иномарки осмотрели на месте происшествия и отпустили.

В отношении женщины-водителя иномарки возбуждено административное дело по статье о проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), а в отношении водителя маршрутки — административное дело по статье о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ).

Все чаще происходят аварии с участим электросамокатов. Полиция рассказала о таких ДТП.

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Видео: YouTube