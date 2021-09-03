Фонари на Lada Niva Travel станут лучше

Корпус и прозрачный элемент будут склеивать по-новому.

Материалы по теме АВТОВАЗ остановил продажу фонарей для Niva Travel

Один из крупных поставщиков АВТОВАЗа, завод ОСВАР запустил новую роботизированную линию для склеивания задних фонарей внедорожника Lada Niva Travel. На этой линии склеивание происходит в автоматическом режиме, с помощью системы подачи двухкомпонентного клея и колаборативного робота. Оператор управляет линией с поверхности рабочего стола. Опытная партия уже изготовлена и успешно прошла испытания у заказчика, сообщает пресс-служба КАМАЗа, в структуру которого входит завод ОСВАР.

Фонари внедорожника Niva Travel являются одной из наиболее узнаваемых черт модели. Источником света в них являются не лампы накаливания, как раньше, а LED-элементы. Вскоре после запуска в серию АВТОВАЗ запретил продавать фонари в качестве запчастей и реализовывал изделия лишь в случае замены по гарантии — тогда это связывали с высокой популярностью новых фонарей у владельцев дорестайлинговых машин, Chevrolet Niva и Lada Niva.

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Однако буквально спустя пару дней после начала продаж Niva Travel у фонарей обнаружилась неприятная особенность — они оказались подвержены запотеванию, напоминает «Русский автомобиль». Ряд источников сообщил тогда, что продажи машин остановлены, а на уже проданных фонари будут меняться по гарантии. АВТОВАЗ информацию об остановке продаж опроверг, а на ОСВАРе заявили, что изделие соответствует международным стандартам.

По данным «За рулем», некоторые из владельцев Niva Travel все же утверждают, что фонари на их машинах потеют практически с момента покупки.