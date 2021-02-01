АВТОВАЗ остановил продажу фонарей для Niva Travel — журнал За рулем

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АВТОВАЗ остановил продажу фонарей для Niva Travel

Просто так не купишь, только если поменять по гарантии.

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Запотевание фонарей на Niva Travel: правда или нет?

Характерные светодиодные фонари, которые так выделяют внедорожник Niva Travel при взгляде сзади, дилеры фирменной сети Lada начали получать в самом начале 2021 года. А в феврале сайт Лада.Онлайн со ссылкой на интернет-магазин CareParts сообщил, что АВТОВАЗ прекратил коммерческие заказы этих элементов светотехники.

Напомним, в начале февраля, сразу после начала продаж автомобилей Niva Travel, тема фонарей внедорожника уже поднималась — по слухам, они проявили склонность к запотеванию. Однако позднее эту информацию опровергли и на АВТОВАЗе, и в дилерской сети. Поэтому маловероятно, что нынешний блок коммерческих заказов связан с той историей.

Просто купить фонарь Niva Travel у дилера Lada сейчас невозможно — производитель оставил только поставки под гарантийные клиентские заказы.

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Такое положение дел может указывать на то, что вызывающие столько споров, но все же весьма интересные по виду (и довольно яркие в работе) фонари Niva Travel обрели большую популярность среди владельцев ранее выпускавшихся автомобилей Chevrolet Niva и Lada Niva. Подобный запрет АВТОВАЗ уже вводил ранее в связи с оригинальными деталями Lada Vesta Sport.

  • Вообще, в последнее время у дилеров Lada в регионах возник некоторый дефицит запчастей, поэтому теперь компания-поставщик работает без выходных.

Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Travel (12)

LADA 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Достойная проходимость даже без тюнинга. Шикарная подвеска, на проселке самое то, низкая стоимость запчастей.

Недостатки:

За те деньги, что она продается у нее нет недостатков.

Комментарий:

"Шевиком" владею с января 2017 года. Поехал 70000 км. За это время поменял стойки, реактивные тяги, трапецию, радиатор печки, подшипник ступичный передний левый, подшипник ступичный задний правый. На все потратил примерно 40000 рублей. Машина покупалась осознанно и под конкретные задачи...

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