АВТОВАЗ остановил продажу фонарей для Niva Travel

Просто так не купишь, только если поменять по гарантии.

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Характерные светодиодные фонари, которые так выделяют внедорожник Niva Travel при взгляде сзади, дилеры фирменной сети Lada начали получать в самом начале 2021 года. А в феврале сайт Лада.Онлайн со ссылкой на интернет-магазин CareParts сообщил, что АВТОВАЗ прекратил коммерческие заказы этих элементов светотехники.

Напомним, в начале февраля, сразу после начала продаж автомобилей Niva Travel, тема фонарей внедорожника уже поднималась — по слухам, они проявили склонность к запотеванию. Однако позднее эту информацию опровергли и на АВТОВАЗе, и в дилерской сети. Поэтому маловероятно, что нынешний блок коммерческих заказов связан с той историей.

Просто купить фонарь Niva Travel у дилера Lada сейчас невозможно — производитель оставил только поставки под гарантийные клиентские заказы.

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Такое положение дел может указывать на то, что вызывающие столько споров, но все же весьма интересные по виду (и довольно яркие в работе) фонари Niva Travel обрели большую популярность среди владельцев ранее выпускавшихся автомобилей Chevrolet Niva и Lada Niva. Подобный запрет АВТОВАЗ уже вводил ранее в связи с оригинальными деталями Lada Vesta Sport.

Вообще, в последнее время у дилеров Lada в регионах возник некоторый дефицит запчастей, поэтому теперь компания-поставщик работает без выходных.

Фото: АВТОВАЗ