Запотевание фонарей на Niva Travel: правда или нет?

По первой информации — завод остановил продажи...

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Продажи внедорожника Niva Travel стартовали 9 февраля 2021 года, и почти сразу в Сети появилось сообщение о том, что задние фонари автомобиля подвержены запотеванию, и в связи с этим продажи прекратились, не успев толком начаться.

По словам нашего источника из Тольятти, причина приостановки продаж — запотевание задних фонарей. Отгрузки с АВТОВАЗа прекратились. Будут менять фонари», — сообщил Instagram-аккаунт ladanivanew.

Пресс-служба АВТОВАЗа эту информацию уже опровергла, заявив, что отгрузка продолжается в полном соответствии с планом, пишет журнал Автоброкер Клуб. Кроме того, источник «За рулем» в дилерской сети Lada сообщил, что все поступающие автомобили проходят предпродажную подготовку, включающую мойку под давлением, но внедорожники Niva Travel с запотевшими фонарями среди них не замечены.

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В некоторых дилерских центрах товарные автомобили Niva Travel есть в наличии, а в других имеющиеся уже забронированы, и ближайшие поставки ожидаются через 1–2 дня. Отметим, что фонари для Лада Нива Тревел делают на ПАО ОСВАР, входящем в КАМАЗ. Разработка, по словам представителей ОСВАР, заняла полгода, изделие сертифицировано по международным стандартам.

Сразу после запуска автомобиля в продажу АВТОВАЗ опубликовал видео, в котором один из героев задается вопросом: «А это точно Нива?».

Фото: АВТОВАЗ