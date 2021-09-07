Правда, если истец сумеет это доказать. В одном таком деле разбирался Верховный суд.

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Гражданка Кучерявая на автомобиле марки Фольксваген выехала на встречную полосу там, где это запрещено разметкой, и столкнулась с другим автомобилем. Мировой судья назначил ей штраф 5 тысяч рублей, но женщина с этим решением не согласилась и стала его обжаловать. Районный и кассационный суды решение мирового судьи поддержали, а вот Верховный суд встал на сторону автовладелицы.

Дело в том, что нижестоящие судебные инстанции не изучили досконально обстоятельства аварии. А между тем, Кучерявая выехала на полосу встречного движения, чтобы не столкнуться с автомобилем, водитель которого, совершая маневр разворота, ввел ее в заблуждение. Это был тот самый ВАЗ-2106, в который она в итоге и въехала.

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Гражданка последовательно утверждала, что водитель ВАЗ-2106, притормаживая, сместился к правому краю проезжей части и, включив непосредственно перед началом маневра указатель левого поворота, начал разворот. При этом объезжать правее она сочла опасным, так как в случае столкновения с правой стороны автомобиль ВАЗ-2106 могло закрутить с возможным переворотом.

Гражданка Кучерявая указывала, что водитель этого транспортного средства нарушил требования пункта 8.8 ПДД: при совершении разворота вне перекрестка он должен был уступить дорогу попутным и встречным транспортным средствам.

Ее слова объективно подтверждены видеозаписью, и ВС отметил, что в рассматриваемом случае следует признать, что, выезжая на полосу встречного движения, Кучерявая действовала в целях предотвращения столкновения с автомобилем ВАЗ-2106, то есть в состоянии крайней необходимости.

— В силу пункта 3 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ действия лица, совершенные в состоянии крайней необходимости, относятся к числу обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении.

Поэтому Верховный суд постановил все решения нижестоящих судов отменить, производство по делу прекратить.

У пострадавшего нет ОСАГО? Страховщик все равно заплатит.

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Фото: ТАСС