Календарь с девушками «Мечты механика-2022» вышел в свет

Не очень одетые девушки на автосервисе — это второй эротический календарь немецкого фотографа Франка Люцебека, который вышел в ноябре.

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В календаре под названием Schrauberträume 2022, что можно перевести как «Мечты механика», 12 привлекательных моделей в соблазнительных позах расположились там, где обычно работают автослесари в ремонтных мастерских. И уж, конечно, их тяжелая и часто грязная работа не предполагает высоченных шпилек, почти полного отсутствия одежды и колготок в сеточку. На этом контрасте и построены практически все работы немецкого мастера эротических фото Франка Люцебека.

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Красивые женщины и отреставрированные винтажные автомобили делают календарь «Мечты механика» идеальным эротическим украшением стен автомастерской и ежегодным спутником механиков-любителей, автолюбителей или водителей старинных автомобилей.

14 страниц глянцевой бумаги, обложка из плотного картона — календарь произведен и отпечатан в Германии методом, предполагающим «нейтральный выброс углерода».

Экземпляр настенного календаря «Мечты механика» обойдется от 17 евро (в зависимости от площадки интернет-покупки).

Январь