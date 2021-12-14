Болид F1 Фернандо Алонсо выставлен на продажу

Аукцион RM Sotheby's с этим необычным лотом — Renault R24 — состоится 2 февраля 2022 года в Париже.

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Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира Формулы 1, управлял этим болидом на последних трех Гран-при сезона 2004 года в Китае, Японии и Бразилии, где занял 4, 5 и 4 места соответственно.

Также на аукционе будут проданы Bugatti EB110 GT, Ferrari 550 GTC и BMW Z8 Alpina. Покупателю же болида Renault R24 достанется также руль, созданный специально для Алонсо.

Болид оснащен 3-литровым двигателем V10 мощностью 900 л.с. при 19 000 об/мин. Также он отличается улучшенной по сравнению с R23 аэродинамикой. Благодаря этому Фернандо Алонсо и его товарищ по команде Ярно Трулли шесть раз поднимались на подиум, а Renault взяла третье место в Кубке конструкторов.

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Впоследствии на смену R24 пришел R25 (последний болид с двигателем V10, после чего машины стали оснащать моторами V8 (R26)).

В лондонском амбаре нашли 174 коллекционных автомобиля.

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Фото: RM Sotheby's