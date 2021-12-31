Прозрачная ГБЦ: как горят бензин, пропан, эфир, метанол и ацетилен?

Специалисты из «Гаража 54» снова решились на необычный эксперимент.

Ведущий канала «Гараж-54» Владислав Барашенков на этот раз решил проверить, насколько по-разному горят в двигателе бензин, пропан, эфир, метанол и ацетилен. Чтобы посмотреть, как меняется цвет вспышки, головку блока цилиндров выточили из толстого куска оргстекла.

Вживую наблюдать за процессом горения очень занимательно, хотя при нагревании оргстекло и потрескалось, тем не менее, видно все неплохо. Кроме того, все процессы снимали на камеру и сопоставили картинки: можно сравнить, насколько по-разному ведут себя различные виды топлива.

Из комментариев пользователей:

Дмитрий Лазарев: «Класс! То, что было скрыто теперь видно!) Это как у Сталика Ханкишиева с разрезанными поперёк казанАми и установленными стёклами».

Игорь Паучков: «Теперь надо попробовать бензин с закисью азота пшикнуть в цилиндры».

Салават Янсарин: «Влад, не взрослей!!!»

Другой удачный эксперимент «Гаража 54» — выхлоп-пулемет.

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Фото: Depositphotos