Прозрачная ГБЦ: как горят бензин, пропан, эфир, метанол и ацетилен?

Ведущий канала «Гараж-54» Владислав Барашенков на этот раз решил проверить, насколько по-разному горят в двигателе бензин, пропан, эфир, метанол и ацетилен. Чтобы посмотреть, как меняется цвет вспышки, головку блока цилиндров выточили из толстого куска оргстекла.
Вживую наблюдать за процессом горения очень занимательно, хотя при нагревании оргстекло и потрескалось, тем не менее, видно все неплохо. Кроме того, все процессы снимали на камеру и сопоставили картинки: можно сравнить, насколько по-разному ведут себя различные виды топлива.
Из комментариев пользователей:
Дмитрий Лазарев: «Класс! То, что было скрыто теперь видно!) Это как у Сталика Ханкишиева с разрезанными поперёк казанАми и установленными стёклами».
Игорь Паучков: «Теперь надо попробовать бензин с закисью азота пшикнуть в цилиндры».
Салават Янсарин: «Влад, не взрослей!!!»
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