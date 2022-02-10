Все изменения в ПДД хотят утверждать в Госдуме — журнал За рулем

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Все изменения в ПДД хотят утверждать в Госдуме

Как считают депутаты, такой подход «повысит общественный контроль за нормами безопасности, которые регулируются этим документом».

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Правила дорожного движения должны утверждаться Государственной думой, а не правительством, заявил депутат Сергей Миронов после встречи с главой межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимиром Соколовым.

В настоящее время ПДД утверждаются постановлениями правительства, а порядок общественного обсуждения позволяет МВД и Минтрансу не учитывать мнение автомобилистов и других участников дорожного движения.

«К сожалению, сейчас у нас нет органа, который бы объективно учитывал интересы водителей, пешеходов и пассажиров, — говорит Сергей Миронов. — Согласен, что эта тема достойна того, чтобы ею занимались депутаты».

Например, проект нового ГОСТа в области безопасности пешеходов, разработанный РосдорНИИ, требует более тщательного рассмотрения, а профильные ведомства должны прислушаться к мнению представителей общественных движений.

В частности, документ не учитывает того факта, что на регулируемых пешеходных переходах наезды на людей происходят чаще, чем на нерегулируемых.

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«Вероятность быть сбитым на регулируемом переходе примерно в 1,9 раза выше. Новый ГОСТ не предлагает ничего для того, чтобы сделать их безопаснее. А надо распространить на них те меры, которые сейчас действуют для обеспечения безопасности на нерегулируемых переходах, в частности по ограничению скорости на этих участках», — говорит Владимир Соколов.

Фото: depositphotos.com

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