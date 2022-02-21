Названы лучшие и худшие машины по итогам 2021 года

Consumer Reports, составившее рейтинг, учитывало ожидаемую надежность автомобилей, то, насколько ими удовлетворены клиенты, а также результаты краш-тестов и собственных потребительских тестов. Чтобы марка попала в рейтинг, изданию нужно было протестировать как минимум два ее автомобиля. Вот почему в списке вы не найдете Ладу, УАЗ, Fiat, Maserati, Polestar и Ram.
Лучшей маркой стала Subaru — 81 балл. Второе и третье места делят Mazda и BMW, набравшие по 78 баллов. Замыкают пятерку лидеров Honda и Lexus (по 77 баллов).
В хвосте списка оказались Jeep (45 баллов) и GMC (48 баллов). Не лучшую оценку получили также Land Rover и Mitsubishi (по 49 баллов).
Рейтинг Consumer Reports:
1. Subaru — 81 балл
2. Mazda — 78 баллов
2. BMW — 78 баллов
3. Honda — 77 баллов
3. Lexus — 77 баллов
4. Audi — 75 баллов
5. Porsche — 74 балла
5. Mini — 74 балла
5. Toyota — 74 балла
6. Infiniti — 72 балла
7. Buick — 72 балла
7. Acura — 72 балла
8. Chrysler — 71 балл
9. Hyundai — 70 баллов
10. Nissan — 68 баллов
11. Dodge — 67 баллов
11. Volkswagen — 67 баллов
12. Kia — 65 баллов
13. Genesis — 64 балла
13. Volvo — 64 балла
14. Cadillac — 63 балла
15. Ford — 62 балла
16. Tesla — 60 баллов
16. Chevrolet — 60 баллов
16. Mercedes-Benz — 60 баллов
17. Lincoln — 57 баллов
18. Jaguar — 54 балла
19. Alfa Romeo — 50 баллов
20. Land Rover — 49 баллов
20. Mitsubishi — 49 баллов
21. GMC — 48 баллов
22. Jeep — 45 баллов
Полную версию рейтинга с динамикой за год вы найдете здесь. Директор по автомобильным испытаниям Consumer Reports отметил, что автомобили брендов, занявших верхние строчки списка, отличаются стабильным качеством, а покупателям не стоит гнаться за премиальными машинами в надежде получить безопасный, удобный и надежный автомобиль.
- А вот рейтинг самых надежных и проблемных автомобилей, составленный по итогам 2021 года.
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Фото: Erik Mclean / Unsplash