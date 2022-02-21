Названы лучшие и худшие машины по итогам 2021 года

Всего были оценены автомобили 32 брендов по трем основным параметрам.

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Consumer Reports, составившее рейтинг, учитывало ожидаемую надежность автомобилей, то, насколько ими удовлетворены клиенты, а также результаты краш-тестов и собственных потребительских тестов. Чтобы марка попала в рейтинг, изданию нужно было протестировать как минимум два ее автомобиля. Вот почему в списке вы не найдете Ладу, УАЗ, Fiat, Maserati, Polestar и Ram.

Лучшей маркой стала Subaru — 81 балл. Второе и третье места делят Mazda и BMW, набравшие по 78 баллов. Замыкают пятерку лидеров Honda и Lexus (по 77 баллов).

В хвосте списка оказались Jeep (45 баллов) и GMC (48 баллов). Не лучшую оценку получили также Land Rover и Mitsubishi (по 49 баллов).

Рейтинг Consumer Reports:

1. Subaru — 81 балл

2. Mazda — 78 баллов

2. BMW — 78 баллов

3. Honda — 77 баллов

3. Lexus — 77 баллов

4. Audi — 75 баллов

5. Porsche — 74 балла

5. Mini — 74 балла

5. Toyota — 74 балла

6. Infiniti — 72 балла

7. Buick — 72 балла

7. Acura — 72 балла

8. Chrysler — 71 балл

9. Hyundai — 70 баллов

10. Nissan — 68 баллов

11. Dodge — 67 баллов

11. Volkswagen — 67 баллов

12. Kia — 65 баллов

13. Genesis — 64 балла

13. Volvo — 64 балла

14. Cadillac — 63 балла

15. Ford — 62 балла

16. Tesla — 60 баллов

16. Chevrolet — 60 баллов

16. Mercedes-Benz — 60 баллов

17. Lincoln — 57 баллов

18. Jaguar — 54 балла

19. Alfa Romeo — 50 баллов

20. Land Rover — 49 баллов

20. Mitsubishi — 49 баллов

21. GMC — 48 баллов

22. Jeep — 45 баллов

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Полную версию рейтинга с динамикой за год вы найдете здесь. Директор по автомобильным испытаниям Consumer Reports отметил, что автомобили брендов, занявших верхние строчки списка, отличаются стабильным качеством, а покупателям не стоит гнаться за премиальными машинами в надежде получить безопасный, удобный и надежный автомобиль.

А вот рейтинг самых надежных и проблемных автомобилей, составленный по итогам 2021 года.

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Фото: Erik Mclean / Unsplash