Назван масляный фильтр, который не подведет

На рынке появились новые фильтры для Hyundai, Kia, Renault и Lada — качественные и недорогие.

Материалы по теме Hyundai и Kia... — они остаются в России

Главная задача масляного фильтра — удалять из системы смазки абразивные частицы. Это мельчайший мусор, который ускоряет износ деталей, от которых и отделился. Чем чаще автовладелец меняет масло и фильтр, тем дольше прослужит двигатель его автомобиля. Поэтому столь популярный совет менять масло чаще, чем предписывает производитель, хоть и набил оскомину, но остается актуальным и верным.

Но далеко не все могут позволить себе менять масло, условно, не раз в год или каждые 15 тысяч километров, а раз в полгода и каждые 7,5 тысяч километров. Эта операция не самая дорогая, но стоит ощутимой суммы денег. И тут можно сэкономить. Например, на масляном фильтре, заплатив за него 224–276 рублей.

Масляный фильтр Renault и Lada Масляный фильтр Hyundai и Kia

Эксперты «За рулем» много раз проводили испытания различных запчастей и расходников для автомобилей. В том числе, и масляных фильтров, которые должны обладать хорошей грязеемкостью, чтобы задерживать побольше абразивных частиц и не забиваться, вызывая масляное голодание мотора. По этой же причине гидравлическое сопротивление должно быть небольшим. Особенно это важно при пуске двигателя в холодную погоду и в мороз. Важна и прочность корпуса фильтра, а также надежность уплотнительных резинок, чтобы в случае повышения давления в системе масло не вытекло на дорогу через появившиеся бреши.

Фото: «За рулем»