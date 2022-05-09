Появились российские фильтры для иномарок

Они отличаются низкой ценой, высоким качеством и одобрены экспертами «За рулем».

Материалы по теме Выбор колодок для Kia и Hyundai стал шире

Чтобы работать легко и непринужденно, двигателю нужно свободно «дышать» через чистый фильтр, который пропускает достаточно воздуха даже в сырую погоду.

Также для здоровья и долгой службы мотора необходим качественный масляный фильтр, после прохождения которого моторное масло избавляется от всех примесей, способных навредить деталям.

И, конечно же, чтобы в салоне автомобиля было приятно находиться, а стекла не потели и не ухудшали водителю и пассажирам обзор, нужен хороший салонный фильтр воздуха. Тем более что скоро весна и на пути аллергенной пыльцы в салон должна быть надежная преграда.

Выяснить, насколько хорош тот или иной фильтр, не так-то просто. Для этого мало просто им попользоваться — сложно определить, насколько хорошо фильтр справляется со своими задачами. Цена тоже не является показателем, тем более что переплачивать за дорогие фильтры мало кто хочет.

Чтобы определить качество фильтров, нужны разнообразные тесты. Их систематически проводят эксперты «За рулем» — они знают, каким должен быть тот или иной фильтр и сколько он при этом стоить. Воспользовавшись их знаниями, Торговый дом «За рулем» вывел на российский рынок новую линейку фильтров для иномарок — моделей корейских Hyundai и Kia: Accent, Getz, Solaris, Rio. Все они отличаются высоким качеством и стоят недорого — масляный фильтр обойдется в 385 рублей, воздушный — в 535 рублей, а салонный — в 214 рублей.

Купить фильтры «За рулем» вы можете в нашем торговом доме или в магазинах-партнерах.

Фото: «За рулем», Ajoy Joseph / Unsplash