Названы регионы-рекордсмены по автокредитам в России

Количество выданных автокредитов в июне 2022 выросло на 28%. Скачкообразный рост свидетельствует о восстановлении сферы автокредитования в РФ.

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По итогам июня 2022 года банки в России выдали 39 тысяч автокредитов, что означает рост относительно мая +27,9%, такие данные содержатся в свежем отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с мартом, когда произошел резкий обвал этого сегмента рынка, динамика составила +55,5% (в марте количество выданных автокредитов было 17,2 тысячи).

Скачкообразный рост свидетельствует о восстановлении сферы автокредитования в РФ. Впрочем, до докризисных показателей еще далеко — для сравнения в июне 2021-го было выдано 87,7 тысячи автокредитов, а в «досанкционном» феврале 2022-го — 72,3 тысячи штук.

Лидерами по количеству выданных автокредитов в июне 2022 года стали Москва (2,78 тыс. штук), Московская область (2,24 тыс. штук), Санкт-Петербург (2,06 тыс. штук), а также Татарстан (1,95 тыс. штук) и Башкирия (1,64 тыс. штук).

По сравнению с предыдущим месяцем в июне 2022 года рост выдачи автокредитов был отмечен практически во всех регионах РФ. При этом самое значительное увеличение зафиксировали в Воронежской (+43,2%) и Ростовской (+39,2%) областях, Ставропольском крае (+39,1%), а также в Омской (+31,6%) и Калужской (+30,2%) областях.

Из выданных в июне автокредитов 48% имели значительный размер (1–3 млн рублей), а 53,7% были выданы на покупку подержанных автомобилей.

Восстановление автокредитования объясняется в первую очередь удешевлением этого инструмента вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ (после взлета в конце февраля до 20% она к настоящему времени вернулась к 9,5%).

В НБКИ прогнозируют, что дальнейшему приросту сегмента будет способствовать возобновление в июле госпрограммы льготного автокредитования.

НБКИ — крупнейшее в России бюро кредитных историй, которое на систематической основе собирает данные у 4 тысяч кредиторов.