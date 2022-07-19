Даже не пытался остановиться. Авария со смертельным исходом

По информации московского ГИБДД, чьи комментарии приводит РИА «Новости», началось всё с того, что автомобиль ГАЗель остановился в четвертом ряду из-за неполадок. Водитель включил аварийный сигнал, но не выставил знак аварийной остановки. Перед ним остановилась еще одна машина, чтобы оказать помощь. Но ее водитель даже не успел выйти из салона.
В этот момент автомобиль такси, который двигался сзади по тому же ряду, влетел в грузовик на полной скорости. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что водитель даже не пытался затормозить или уйти от столкновения.
Автомобили после удара по инерции разлетелись в разные стороны. Авария перекрыла четыре полосы движения.
Водитель грузовика погиб на месте. В момент аварии он находился снаружи и осматривал авто. Мужчина отпрыгнул на соседнюю полосу и попал под проезжающий мимо автомобиль. Такси загорелось сразу после столкновения. Водитель и пассажир успели покинуть машину. Госпитализация им не потребовалась.
Следствие выясняет, в каком состоянии во время аварии был водитель такси и почему он не пытался затормозить.
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