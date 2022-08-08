Стало известно, кто будет ездить с регионом 184

Новый код получат граждане России, которые проживают на территории другого государства.

Материалы по теме Как сохранить номера от машины? Разъясняет ГИБДД

О нововведениях в сфере регистрации транспортных средств сообщили в ГИБДД Херсонской области. Информацию передает агентство РИА «Новости». Здесь вновь поставленным на учет автомобилям будут выдавать номера с кодом 184.

Отмечается, что такой номерной знак присвоят только тем водителям, которые являются гражданами России. Тем, кто еще не успел получить российский паспорт, будут выдавать временные номера. Это будут регистрационные знаки с гербом Херсонской области.

Также в сообщении говорится, что в регионе регистрация автомобилей проходит по упрощенной процедуре. Для этого не обязателен технический осмотр. Достаточно, чтобы автомобиль осмотрел сотрудник ГИБДД.

По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, которые приводит РИА «Новости», коды на госномерах могут измениться после того, как область станет частью Российской Федерации.

«За рулем» можно читать в Viber.



