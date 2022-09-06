Hyundai Solaris нового поколения - первые фото

Профиль и проглядывающая сквозь камуфляж решетка радиатора явно отсылают к Elantra, а многоярусная светотехника - к новой Creta.

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Компания Hyundai активно готовит смену одному из своих главных бестселлеров в России — речь о седане Solaris. Шпионские снимки прототипа публикует Korean Car Blog со ссылкой на корейское издание Autopost. Фотошпионы засекли автомобиль, проходящий дорожные тесты недалеко от центра исследований и разработок Hyundai, расположенного в окрестностях Намьянга в Южной Корее.

Но не спешите думать, что все это слишком далеко от нас. Дело в том, что на других рынках модель, известная в России как Solaris, продается под именем Accent. Но на крышке багажника прототипа — большущая надпись, не оставляющая сомнений: перед нами именно Солярис!

Седьмое поколение Solaris/Accent, имеющее индекс BN7, очевидно, впитает в себя многие черты дизайна старших моделей, уже подвергнутых обновлению. Так, профиль нового Соляриса, а также проглядывающая сквозь камуфляж решетка радиатора явно отсылают к новой Elantra. А выкрашенный в цвет кузова пластик между двумя ярусами задней светотехники явно отсылает к новому кроссоверу Creta, уже известному российским покупателям.

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Многоярусным — опять таки, цитируя Крету, да еще последние Genesis — выполнен и головной свет. Южнокорейские коллеги предполагают новую линейку силовых агрегатов, но каким окажется новый российский Солярис — говорить пока рано.

Заводу Hyundai в Санкт-Петербурге предстоит полностью восстановить цепочку поставок комплектующих.

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Фото: autopostkorea.com