Оштрафуют и эвакуируют: кто правомочен увезти машину со двора

Для этого должны быть соблюдены основания и порядок задержания транспортного средства.

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Даже в отсутствие владельца машину со двора может увезти эвакуатор. Основанием для этого служит нарушение ПДД. Но без соответствующего предписания инспектора ГИБДД вызов эвакуатора незаконен: только должностные лица правомочны задерживать транспортное средство и отправлять его на штрафстоянку.

Таким образом, местные жители, недовольные, к примеру, парковкой на газоне или под чужими окнами, сначала должны связаться с правоохранительными органами.

Эвакуация автомобиля, в том числе с придомовой территории, правомочна только в присутствии двух понятых или при осуществлении видеосъемки. В обратном случае хозяин имеет полное право оспорить протокол о задержании его транспорта, говорится в Кодексе РФ об административных нарушениях.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС