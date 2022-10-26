Отозвали и починили: АВТОВАЗ раскрыл итоги отзывной кампании

Для клиента ремонт выполняется бесплатно.

С начала 2022 года в России было организовано 19 отзывов. Ремонту подлежало 275 тыс. автомобилей различных марок, причем как бюджетных, так и люксовых.

Доля АВТОВАЗа в этих мероприятиях оказалась минимальной: отечественный автогигант отозвал 593 автомобиля Lada.

«Ремонт в случае выявления неисправности бесплатный для владельца, но финансово убыточный для автозавода. Но это свидетельствует об ответственности автопроизводителя», — цитирует «Автостат» сообщение АВТОВАЗа на корпоративном портале.

Ранее мы рассказывали, что на портале «Госуслуги» запущен сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей.

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