Отозвали и починили: АВТОВАЗ раскрыл итоги отзывной кампании

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С начала 2022 года в России было организовано 19 отзывов. Ремонту подлежало 275 тыс. автомобилей различных марок, причем как бюджетных, так и люксовых.
Доля АВТОВАЗа в этих мероприятиях оказалась минимальной: отечественный автогигант отозвал 593 автомобиля Lada.
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«Ремонт в случае выявления неисправности бесплатный для владельца, но финансово убыточный для автозавода. Но это свидетельствует об ответственности автопроизводителя», — цитирует «Автостат» сообщение АВТОВАЗа на корпоративном портале.
Ранее мы рассказывали, что на портале «Госуслуги» запущен сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей.
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