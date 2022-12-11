Эксперт предсказал ситуацию на авторынке в 2023 году — журнал За рулем

Эксперт предсказал ситуацию на авторынке в 2023 году

В данный момент ощущается нехватка седанов.

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Попытка преодолеть западные санкции с помощью параллельного импорта удается не в полной мере, потому что на рынке имеет место дефицит автомобилей, который сохранится и в 2023 году, считает замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

«Нехватка автомобилей, как и сейчас, в 2023 году будет одним из наиболее влиятельных трендов. Сегодня, если рассматривать по моделям, то дефицит наиболее заметен в сегменте седанов», — заявил Стариков.

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По внедорожникам и кроссоверам такого дефицита не наблюдается, добавил специалист. В то же время благодаря параллельному импорту в Россию попадают такие модели, которых никогда раньше не было.

«Если перечислять новинки, то мы, например, осуществляем импорт Volkswagen Bora, электромобилей Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, Faw Bestune NAT, нового Jeep Grand Cherokee, Faw Bestune T99, Faw Besturn B70», — перечислил автоэксперт.

Источник: РИА «Новости»

Фото: Depositphotos

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