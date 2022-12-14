Это не шутка: новая модель Lada установит рекорд скорости — журнал За рулем

Это не шутка: новая модель Lada установит рекорд скорости

Рекорд будет установлен в ходе фестиваля скорости на льду «Байкальская миля».

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Мероприятие пройдет с 7 по 11 марта 2023 года, АВТОВАЗ будет титульным партнером, в гонках примет участие заводская команда, которая и попробует добиться успеха в рекордном заезде.

Помимо этого, будет учрежден зачет «Формула Lada», где пилоты разделены на восемь классов по моделям и типу привода, причем регистрация для всех вазовских классов будет бесплатной.

Гонки пройдут на специально подготовленной ледяной трассе.

Это не шутка: новая модель Lada установит рекорд скорости

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Этот фестиваль будет уже пятым по счету. «Байкальская миля» позиционируется как «народное» соревнование для всех желающих: допускаются машины любых марок, а среди участников есть и опытные гонщики, и буквально совершающие первые гоночные круги.

Новинка Lada, на которой будет произведен рекордный заезд, не называется. В премьерах 2023 года у АВТОВАЗа значится Lada Vesta NG, сборка которой перенесена в Тольятти, и электрический e-Largus, который будут собирать вместо Весты в Ижевске.

Это не шутка: новая модель Lada установит рекорд скорости

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Фото: АВТОВАЗ

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