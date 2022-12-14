Это не шутка: новая модель Lada установит рекорд скорости

Рекорд будет установлен в ходе фестиваля скорости на льду «Байкальская миля».

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Мероприятие пройдет с 7 по 11 марта 2023 года, АВТОВАЗ будет титульным партнером, в гонках примет участие заводская команда, которая и попробует добиться успеха в рекордном заезде.

Помимо этого, будет учрежден зачет «Формула Lada», где пилоты разделены на восемь классов по моделям и типу привода, причем регистрация для всех вазовских классов будет бесплатной.

Гонки пройдут на специально подготовленной ледяной трассе.

Этот фестиваль будет уже пятым по счету. «Байкальская миля» позиционируется как «народное» соревнование для всех желающих: допускаются машины любых марок, а среди участников есть и опытные гонщики, и буквально совершающие первые гоночные круги.

Новинка Lada, на которой будет произведен рекордный заезд, не называется. В премьерах 2023 года у АВТОВАЗа значится Lada Vesta NG, сборка которой перенесена в Тольятти, и электрический e-Largus, который будут собирать вместо Весты в Ижевске.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: АВТОВАЗ