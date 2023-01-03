Как не лишиться прав из-за безалкогольного пива — журнал За рулем

Как не лишиться прав из-за безалкогольного пива

Этот прием избавит вас от неловкой и нежелательной ситуации.

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Безалкогольное пиво за рулем — как ответить инспектору?

Если сотрудник ГИБДД заметил, как вы наслаждаетесь пивом во время езды, у него возникнет желание узнать, сколько у вас промиллей в крови. Пиво без градусов пахнет так же, как и настоящее. Юрист Сергей Смирнов объяснил, как вести себя при встрече с инспектором в такой ситуации.

«Если водитель взбрыкнет и откажется от освидетельствования, последствия очевидны — это лишение прав», — говорит Смирнов.

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Если вы пили безалкогольное пиво — согласитесь на проверку, все показания будут в норме. Злить инспектора при исполнении вряд ли стоит. Но лучше всего пить за рулем что-то, не напоминающее пиво ни по запаху, ни по форме сосуда. Сбережете нервы и время.


Фото: YouTube

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Фото:Михаил Метцель/ТАСС
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