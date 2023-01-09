В зоне СВО должна появляться новейшая техника

Вводить ее в бой нужно еще до конца испытаний, считает эксперт.

Материалы по теме Почему танк Т-80 называют летающим

Чтобы войска получали передовые разработки и благодаря этому имели значительные преимущества перед противником, стоит отправлять на фронт новейшее оружие и технику. Чтобы ускорить этот процесс, не нужно дожидаться прохождения всего цикла испытаний, говорит исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Мы не применяем на СВО того, что не проверили до этого у себя на полигонах, не присвоили различные литеры и так далее. Да, ряд отечественных разработок пока не прошел все стадии испытаний и не литеризован, но почему бы не попробовать их применить, тем более, если они могут принести там большую пользу?», — высказал свою точку зрения Дудоров.

Конфликт на Украине стал для западных стран экспериментальным полигоном, на котором «обкатываются» все новинки как военной промышленности, так и из смежных сфер. Это делает сегодняшнее противостояние беспрецедентным, подчеркивает эксперт.

Материалы по теме «Копейка» ядерного апокалипсиса — новинка в зоне СВО

«Речь уже не идет о квазигосударственных формированиях или террористических группировках, как это было в Чечне или сирийской операции, — нам противостоит высокотехнологичный противник, на стороне которого воюют в том числе опытные наемники из европейских стран и США. Поэтому решения нами должны применяться сегодня самые нестандартные», — пояснил Дудоров РИА «Новости» свою позицию.

Работать надо не только с госконцернами. Немало интересных проектов есть и у молодых российских компаний, а также у различных стартапов. Их разработки можно адаптировать для военных целей, что, как говорит Дудоров, будет очень полезно для фронта.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС