 Задержана банда автоподставщиков, на счету которых более 100 эпизодов

В Красноярске полиция вместе со службой безопасности СК «Согласие» задержала группу злоумышленников, которые подозреваются в автостраховом мошенничестве.
Арестованные подстраивали ДТП на улицах города, а потом обращались к страховщикам для получения выплат по ОСАГО. Жертвами группировки стали более 100 водителей.
Удалось задержать банду после того, как в октябре 2022 г. они подстроили дорожно-транспортное происшествие на улице Шевченко. На «рабочем» автомобиле Opel Zafira, владельцем которого числился один из членов банды, был совершен резкий маневр с торможением перед автомобилем Toyota Vitz. Это привело к столкновению.
Водитель Тойоты формально оказался виноват в ДТП, а злоумышленники обратились за страховой выплатой. Установлено, что по такой же схеме они совершили около 100 столконовений, включая аварии на дорогах с круговым движением.
Аферисты обращались за страховыми выплатами в различные страховые компании, в том числе, «Согласие», «Ингосстрах», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «СберСтрахование», СОГАЗ. Ущерб страховому рынку оценивается в более чем 3 млн рублей.
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Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Сейчас преступники под арестом, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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Источник: пресс-релиз СК «Согласие»
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