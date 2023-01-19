 Задержана банда автоподставщиков, на счету которых более 100 эпизодов — журнал За рулем

 Задержана банда автоподставщиков, на счету которых более 100 эпизодов

Нанесенный ими ущерб составил свыше 3 млн рублей.

Материалы по теме
Новая схема разводки автовладельцев — на автосервисах

В Красноярске полиция вместе со службой безопасности СК «Согласие» задержала группу злоумышленников, которые подозреваются в автостраховом мошенничестве.

Арестованные подстраивали ДТП на улицах города, а потом обращались к страховщикам для получения выплат по ОСАГО. Жертвами группировки стали более 100 водителей.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Удалось задержать банду после того, как в октябре 2022 г. они подстроили дорожно-транспортное происшествие на улице Шевченко. На «рабочем» автомобиле Opel Zafira, владельцем которого числился один из членов банды, был совершен резкий маневр с торможением перед автомобилем Toyota Vitz. Это привело к столкновению.

Водитель Тойоты формально оказался виноват в ДТП, а злоумышленники обратились за страховой выплатой. Установлено, что по такой же схеме они совершили около 100 столконовений, включая аварии на дорогах с круговым движением.

Материалы по теме
В даркнете появились расценки на взлом «умных» автомобилей

Аферисты обращались за страховыми выплатами в различные страховые компании, в том числе, «Согласие», «Ингосстрах», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «СберСтрахование», СОГАЗ. Ущерб страховому рынку оценивается в более чем 3 млн рублей.

***

Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Сейчас преступники под арестом, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Источник: пресс-релиз СК «Согласие»

Коллаж: «За рулем»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки
Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров21
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: